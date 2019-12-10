"Минута молчания": в США встретились Помпео и Лавров

Сергей Лавров / Reuters

В столице США Вашингтоне во вторник, 10 декабря, встретились госсекретарь страны Майк Помпео и глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Сначала состоялась протокольная часть переговоров, она прошла без слов и заняла не более минуты, пишет Интерфакс.

Журналисты попали в зал, в котором началась встреча Помпео и Лаврова, после того, как собеседники и члены делегаций сели за стол.

Агентство выяснило, что после встречи госсекретарь и министр пообщаются с представителями СМИ. Ожидается, что потом Лаврова примет американский президент Дональд Трамп.

Читайте такжеВстреча в нормандском формате: Пристайко разложил по полочкам итогиРанее газета Washington Post, ссылаясь на источники, писала, что Майк Помпео и Сергей Лавров встретятся 10 декабря и обсудят вопросы, которые вызывают разногласия между США и Россией, в частности, поговорят об Украине.