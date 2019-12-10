"Я знаю вашу фамилию": Зеленский осадил Лаврова в Париже – Аваков

Владимир Зеленский / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал подробности переговоров лидеров нормандской четверки в Париже.

В частности, во время переговоров Зеленский жестко осадил министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Он в конце концов сорвался и говорит: "И, господин Лавров, прекратите кивать головой! Не надо кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию!" – рассказал ход переговоров глава МВД.

Министр внутренних дел объяснил, что такую реакцию президента вызвало поведение Лаврова при обсуждении ситуации на линии соприкосновения.

"Я, в отличие от вас, обошел все эти места на границе своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете…", - передал фразу Зеленского Аваков.

Напомним, ранее Зеленский поделился впечатлениями о встрече с Владимиром Путиным.