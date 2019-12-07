СМИ узнали, когда Помпео и Лавров поговорят об Украине

Госсекретарь США и глава МИД России поговорят после того, как пройдет встреча в нормандском формате, выяснили журналисты.
Госсекретарь США Майк Помпео и глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретятся после проведения встречи в нормандском формате (Украина, РФ, Германия, Франция) в Париже.
Встреча Помпео и Лаврова состоится во вторник, 10 декабря, пишет Washington Post, ссылаясь на собственные источники.
По словам собеседников, они обсудят вопросы, которые вызывают разногласия между Штатами и РФ - Украина, Сирия, Венесуэла, а также контроль над вооружениями.
Издание выяснило, что 10 декабря запланированы переговоры госсекретаря и главы МИД, а после них - совместная пресс-конференция.
Напомним, 9 декабря в Париже вечером запланирована встреча в нормандской формате - встретятся лидеры нормандской четверки - президент Владимир Зеленский, российский лидер Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.