СМИ узнали, когда Помпео и Лавров поговорят об Украине

Сергей Лавров и Майк Помпео поговорят об Украине 10 декабря, узнали журналисты / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео и глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретятся после проведения встречи в нормандском формате (Украина, РФ, Германия, Франция) в Париже.

Встреча Помпео и Лаврова состоится во вторник, 10 декабря, пишет Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

По словам собеседников, они обсудят вопросы, которые вызывают разногласия между Штатами и РФ - Украина, Сирия, Венесуэла, а также контроль над вооружениями.

Издание выяснило, что 10 декабря запланированы переговоры госсекретаря и главы МИД, а после них - совместная пресс-конференция.

Напомним, 9 декабря в Париже вечером запланирована встреча в нормандской формате - встретятся лидеры нормандской четверки - президент Владимир Зеленский, российский лидер Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.