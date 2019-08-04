Возврат Крыма Украине: Захарова вставила "пять копеек" после заявления Помпео

Мария Захарова / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление госсекретаря США Майка Помпео о необходимости возврата Украине аннексированного Россией Крыма.

По мнению рупора МИД РФ, американский чиновник "не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан".

"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", - написала она в Facebook.

Напомним, ранее в Госдуме РФ обвинили Вашингтон в стремлении быть "мировым жандармом".