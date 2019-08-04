"Мировой жандарм": в Госдуме огрызнулись на заявление Помпео по Крыму

Слова Майка Помпео вызвали острую реакцию в Москве / GettyImages

Заявлением о необходимости вернуть Украине Крым госсекретарь США Майк Помпео подтвердил стремление Вашингтона быть "мировым жандармом", подчеркнул избранный депутатом Госдумы РФ от аннексированного полуострова Руслан Бальбек.

Он отметил, что в мире американского истеблишмента нет понятия о национальных интересах России, а в Вашингтоне уверены в праве лишь одной силы определять мировую политику, передает РИА Новости.

"Растущее влияние России в этом плане идет вразрез с их корыстными, прагматичными интересами" - изрек крымский коллаборант.

Напомним, ранее сообщалось о том, что самолет США провел разведку у берегов аннексированного Крыма.