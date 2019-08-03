Самолет США провел разведку у берегов аннексированного Крыма

Lockheed EP-3E Orion Aries II / wikimedia.org

В субботу, 3 августа, самолёт радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II пролетел у берегов аннексированного Россией Крыма.

По данным PlaneRadar, воздушное судно с номером 156511 поднялось в небо с авиабазы Суда-Бэй в Греции и приступил к разведывательному полёту вдоль побережья Крыма.

Напомним, ранее два самолета военно-морского флота США провели разведку у побережья аннексированного Крыма.