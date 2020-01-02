Названа причина отмены поездки Помпео в Украину

Визит Майка Помпео в Украину отменен, поскольку госсекретарю США нужно быть в Вашингтоне, сообщили в Госдепе / GettyImages

Запланированные официальные визиты госсекретаря США Майка Помпео в ряд стран, в частности, в Украину не состоятся, поскольку чиновнику нужно находиться в Вашингтоне.

Помпео осуществит визиты в ближайшее время, говорится на сайте Государственного департамента Штатов.

В Госдепе отметили, что Помпео необходимо находиться в Вашингтоне для продолжения наблюдения за текущей ситуацией в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке.

"Госсекретарь Помпео вынужден отложить свой визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за необходимости пребывания госсекретаря в Вашингтоне, округ Колумбия…", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Майк Помпео посетит Украину 3 января и встретится с президентом Владимиром Зеленским и двумя министрами - главой Министерства иностранных дел Вадимом Пристайко и главой Минобороны Андреем Загороднюком. Позже СМИ узнали, что госсекретарь США отменил поездку в Украину.