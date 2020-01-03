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Убийство Сулеймани: Иран готовится к мести, в США к ответу готовы

3 января 2020, 16:04

По словам Помпео, Вашингтон предусмотрел любой ответ, который может последовать со стороны иранской стороны на убийство Сулеймани.

Майк Помпео
Майк Помпео заявил, что США готовы к любому ответу Ирана / Reuters

Госсекретарь США Майкл Помпео, который ранее отменил визит в Украину, заявил, что Соединенные Штаты готовы к любому возможному ответу Ирана на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касима Сулеймани.

По словам Помпео, Вашингтон предусмотрел любой ответ, который может последовать со стороны иранской стороны на убийство Сулеймани.

При этом президент исламской республики Хасан Рухани заявил, что после убийства генерала Иран будет с ещё большей решимостью противостоять США.

"Убийство Сулеймани удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности. Иран и другие страны региона отомстят Америке", — говорится в его заявлении.

Отметим, в то ж время верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил командиром подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаила Каани.

Как пишет агентство Tasnim, Каани был назначен вместо генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате операции США в Ираке.

В свою очередь, 3 января в Ираке созвали внеочередное заседание парламента, заявил вицеспикер парламента Хасан аль-Каабе и добавил, что "настало время положить конец бесцеремонности и превосходства США".

 "Парламент должен принять решительных шагов для прекращения американского присутствия в Ираке", - цитирует вицеспикера парламента Reuters.

Напомним, ранее экс-вице-президент США Джозеф Байден подверг жесткой критике военную спецоперацию Пентагона (Министерства обороны), во время которой в иракской столице, городе Багдад, был ликвидирован высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани. Как выразился Байден, президент Дональд Трамп "просто швырнул динамит в пороховой ящик".

"В заявлении администрации говорится, что цель операции — предотвратить будущие атаки со стороны Ирана, но эти действия почти наверняка будут иметь обратный эффект. Президент Трамп должен объяснить американскому народу - как он обеспечит безопасность наших войск и персонала посольств, наших людей и наших партнеров в регионе и за его пределами. Иран точно даст свой ответ", — написал политик в Twitter.

Читайте такжеУбийство Сулеймани: Франция, Германия и Великобритания запаниковалиТакже напомним, в ночь на 3 января  по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

СМИ процитировали заявление Пентагона, в котором говорится, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американских граждан за рубежом.

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