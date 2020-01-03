В США заявили о ликвидации самого влиятельного иранского генерала

Касим Сулеймани / Фото AFP

В США отчитались о нанесении ракетных ударов ночью 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада и ликвидации командира иранского спецназа Кудс генерала Касима Сулеймани.

Телеканал Al-Arabiya сообщает, что в результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани, руководитель управления общественных связей Аль-Хашд аш-Шааби Ирака Мухаммед аль-Джабири и пять членов этой организации. Также погиб гражданский - он скончался в своей машине возле аэропорта. Телеканал Al Hadath сообщил, что есть пострадавшие среди мирного населения. Кроме того, ранения получили 12 иракских солдат, которые несли службу на блокпосту возле въезда в аэропорт. Одна из ракет прилетела на взлетно-посадочную полосу аэропорта.

Аэропорт Багдада после атаки закрыт, полеты приостановлены.

Взорвались два автомобиля / Фото twitter.com/thestevennabil

Фото twitter.com/thestevennabil

Одна из ракет прилетела на взлетно-посадочную полосу аэропорта Багдада / Фото twitter.com/thestevennabil

Тем временем в Пентагоне отметили, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американских граждан за рубежом.

"По указанию президента, американские военные предприняли решительные оборонительные действия, убив Касима Сулеймани, главу сил Кудс в составе Корпуса стражей Исламской революции, которая признана в США террористической организацией", - цитирует Reuters заявление Пентагона.

В ведомстве также сообщили, что генерал Сулеймани "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону". Кроме того, Сулеймани и подконтрольные ему силы Кудс несут ответственность за смерти сотен американцев и военнослужащих коалиции. Уточняется, что Сулеймани стоял за нападениями на военные базы коалиции, которые произошли в течение последних месяцев, включая атаку в Ираке 27 декабря, в результате которой погибли граждане США и Ирака.

News Alert : AH-64 Apaches deploying flares over the US Embassy in #Baghdad Iraq this evening as the protest by the Kataeb Hezbollah supporters continue. Meanwhile 100 U.S. Marines are being sent to the Embassy.pic.twitter.com/qBxjEhfPGp — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) December 31, 2019

Напомним, в октябре 2019 года США провели спецоперацию, направленную против лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади. В конечном итоге, вместе со своими двумя женами он осуществил самоподрыв с помощью жилетов со взрывчаткой.