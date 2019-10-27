"Лидер ИГ и его жены убили себя жилетами смертников": подробности гибели главаря террористов - видео

Появились подробности гибели Абу Бакра аль-Багдади / postskriptum.org

В Сети появилось несколько видеозаписей, на которых показано место убийства главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

В частности, на видео, которое опубликовано на телеканале Al Hadath, показано именно то место, где США ликвидировали аль-Багдади.

На кадрах видна местность и последствия после разрушения. Очевидиц снимает на видео воронку от авиаудара. Также на кадрах показаны трупы людей и видна кровь.

فيديو يوضح مكان الغارات التي إستهدفت قرية باريشا بريف إدلب الشمالي ليلا برشاشات الطيران المروحي وغارات من طائرات حربية. pic.twitter.com/6tJJ7CmyKE — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) 27 жовтня 2019 р.

В то же время, по предварительной информации, лидер ИГ погиб во время операции США в провинции Идлиб в Сирии, где расположен "последний оплот" террористов. Предположительно, Абу Бакра аль-Багдади покончил с собой.

Операция проходила в 10 километрах от границы Сирии с Турцией.

Также утверждается, что военную операцию проводили 12 вертолетов, из которых два произвели посадку и высадили штурмовую группу.

WATCH: Video believed to show the U.S. operation in Syria which killed ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi pic.twitter.com/YeiiayogJt — BNO News (@BNONews) 27 жовтня 2019 р.

При этом главный редактор Эха-Москвы Алексей Венедиктов в своем телеграм канале пишет, что лидер ИГИЛ погиб вместе с двумя женами – они подорвали себя.

"В ходе операции был задействован спецназ армии США "Дельта". Две жены аль-Багдади и сам главарь ИГ подорвали себя с помощью жилетов смертников, в настоящее время проводится опознание террориста по ДНК. После операции ВВС США нанесли авиаудар по дому аль-Багдади, чтобы тот не стал "местом поклонения", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади.

Отметим, официальный представитель армии США сообщил Newsweek, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе рейда. По его словам, президент США Дональд Трамп дал разрешение на проведение операции за неделю до ее начала. Рейд провело Объединенное командование специальных операций Пентагона после получения надёжных данных разведки.

При этом официальный представитель США на условиях анонимности рассказал агентству Reuters, что операция была проведена, но не раскрыл ее детали и не уточнил, была ли она успешной.