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Исламское государство обезглавлено: в США заявили об убийстве Абу Бакр аль-Багдади

27 октября 2019, 08:35

На фоне сообщения о лизквидации лидера ИГИЛ, президент США Дональд Трамп анонсировал важное сообщение в Белом доме в воскресенье, 27 октября.

Абу Бакр аль-Багдади
Абу Бакр аль-Багдади ликвидирован, заявили в США / 112.ua

Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади.

Отметим, официальный представитель армии США сообщил Newsweek, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе рейда. По его словам, президент США Дональд Трамп дал разрешение на проведение операции за неделю до ее начала. Рейд провело Объединенное командование специальных операций Пентагона после получения надёжных данных разведки.

При этом официальный представитель США на условиях анонимности рассказал агентству Reuters, что операция была проведена, но не раскрыл ее детали и не уточнил, была ли она успешной.

Добавим, что президент США Дональд Трамп анонсировал важное сообщение в Белом доме в воскресенье, 27 октября.

Ожидается, что заявление будет сделано в 15:00 по киевскому времени. Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли больше не сообщил никаких подробностей.

Интригу Трамп также оставил в своем Twitter в ночь на воскресенье.

"Что-то очень большое только что произошло!", - написал Трамп.

О том, связано ли "важное сообщение" Трампа с операцией по ликивидации Абу Бакр аль-Багдади, узнаем позже.

Впрочем, обратим внимание и на то, что о гибели лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади периодически сообщают в СМИ в течение последних нескольких лет.

Читайте такжеУкраина передала в НАТО доказательства связей России с ИГИЛ и ХАМАС — нардепНапомним, 20 декабря 2017 года  представители Министерства обороны США (Пентагона) объявили об удавшейся ликвидации трех главарей террористической группировки ИГИЛ (Исламское государство) в Сирии и Ираке.

Такая информация содержалась в официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"В течение последних трех недель в Ираке и Сирии в результате авиаударов Коалиции ликвидированы трое лидеров ИГИЛ", - говорится в пресс-службе.

Также в Пентагоне отмечали достоверность гибели главаря террористической группировки Абу Файсала и его заместителя Абу Кудама аль-Ираки в результате атаки, проведенной коалиционными войсками 1 декабря в Сирии.

Еще один главарь ИГИЛ - Мустафа Камаль Джасим Мухаммад аль-Зауи, был убит в результате авиаудара, нанесенного 28 ноября возле населенного пункта Шаркат в Ираке.

17 декабря 2017 года  турецкое издание Yeni Şafak опубликовало со ссылкой на собственные источники сообщение о том, что главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади находится в плену на военной базе США в Сирии.

Предоложительно, он был захвачен в Ираке, после чего доставлен на базу в Рас-эль-Айне, а уже оттуда - на базу в Хасеке-Румейлан.

Также есть сведения, что во время захвата главарь ИГИЛ был ранен в ногу, а вместе с ним в плен попали еще семь полевых командиров боевиков.

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