"Сдох как собака": Трамп подтвердил гибель главаря ИГИЛ

Дональд Трамп / Reuters

Руководитель крупной террористической организации Исламское государство (ИГИЛ) Абу-Бакр аль-Багдади оказался ликвидирован, после того, как американские военные провели спецоперацию.

С таким заявлением в воскресенье, 27 октября, выступил президент США Дональд Трамп

"Правосудие в отношении аль-Багдади свершилось", — объявил он. Кроме того, Трамп заявил, что факт смерти аль-Багдади был подтвержден специальной экспертизой.

Далее, президент США поблагодарил за проведение успешной спецоперации всех причастных к ней, в первую очередь, американских военнослужащих, а также РФ, Турцию, Ирак, Сирию и курдское командование.

"Он сдох как собака. Мир стал гораздо безопаснее", — подытожил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США провели спецоперацию, направленную против лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади. В конечном итоге, вместе со своими двумя женами он осуществил самоподрыв с помощью жилетов со взрывчаткой.