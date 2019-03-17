Украина передала в НАТО доказательства связей России с ИГИЛ и ХАМАС — нардеп

НАТО / УНИАН

Нардеп Ирина Фриз (фракция Блок Петра Порошенко) передала руководству Парламентской ассамблеи НАТО и членам национальных делегаций данные о связях России с террористическими группировками, в том числе такими известными как ИГИЛ и ХАМАС.

Об этом народная избранница сообщила посредством соцсетей."Документ содержит факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий РФ с ИГИЛ, Талибан, ХАМАС, Хезболла и тому подобное", — написала она.

По ее словам, глава Парламентской ассамблеи стран НАТО провела "основательную презентацию по РФ", которая, помимо всего прочего, содержит предложения по ограничению доступа к российским телеканалам.

"Раса Юкнявичене [литовский политик - Главред] выразила очень справедливое мнение, сравнив российское телевидение в Европе с сигаретами - их можно купить, но на пачке есть предупреждение. Так же русские телеканалы могут промаркировать", — пояснила она.

Напомним, ранее Россия втихую признала "паспорта" террористов на Донбассе, а также отреагировала на обвинения в финансировании донбасских боевиков.