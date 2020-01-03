"Кинул динамит в пороховой ящик": Байден распек Трампа за убийство Сулеймани

Джозеф Байден / УНИАН

Экс-вице-президент США Джозеф Байден подверг жесткой критике военную спецоперацию Пентагона (Министерства обороны) во время которой в иракской столице, городе Багдад, был ликвидирован высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани.

Как выразился Байден, президент Дональд Трамп "просто швырнул динамит в пороховой ящик".

"В заявлении администрации говорится, что цель операции — предотвратить будущие атаки со стороны Ирана, но эти действия почти наверняка будут иметь обратный эффект. Президент Трамп должен объяснить американскому народу - как он обеспечит безопасность наших войск и персонала посольств, наших людей и наших партнеров в регионе и за его пределами. Иран точно даст свой ответ", — написал политик в Twitter.

Напомним, ранее в ночь с четверга на пятницу, со 2 на 3 января 2020-го, по аэропорту в Багдаде американцы выпустили, по предварительным данным, три ракеты. В результвате получившихся взрывов погиб командир спецподразделением Корпуса стражей исламской революции генерал Кудс Касем Сулеймани.