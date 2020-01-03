США "разбомбили" надежду на решение ядерного конфликта: убийство Сулеймани осудили в России

В Росии осудили убийство Сулеймани / Фото AFP/Getty

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который ранее рассказал, как остановить конфликт на Донбассе одним звонком, считает, что США похоронили надежду на урегулирование проблемы иранской ядерной программы, убив главу спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касима Сулеймани.

По мнению Косачева, теперь Тегеран может форсировать изготовление ядерного оружия, даже если не собирался этого делать.

"Непременно последуют ответные удары, не хочется пророчить, но могут погибнуть американцы. Не случайно Конгресс США встревожен и устами Н.Пелоси уже требует от Трампа разъяснений, почему удар не был согласован с конгрессменами и отдаёт ли себе Белый дом отчёт о последствиях", - высказался Косачев на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, если будет обострение и жертвы, то популярность Трампа будет падать.

"Разбомблены" последние надежды на урегулирование проблемы иранской ядерной программы. Иран может форсировать изготовление ядерного оружия, даже если не собирался этого делать. Таким образом полагаю, это даже больше чем убийство важной фигуры - это ошибка. Вытекающая из типичной американской привычки персонализировать любую проблему: "надо убрать Саддама (Милошевича, Януковича, Каддафи, Бен Ладена и т.п.) и все решится". Но это логика шоу, а не политики. И она не работает в долгую, но может больно ударить бумерангом по организаторам шоу", - добавил Косачев.

Отметим, в комментариях под сообщением Косачева отметили, что США не настроены на стабилизацию ситуации где-либо.

"Американская логика не направлена на стабилизацию где-либо. Устранение лидеров, не важно, диктаторы или демократы - это повод именно дестабилизировать некий регион, чтобы зарабатывать на этом. Это подтвердили и слова Джулиани, касательно Украины. Что фактически переворот там был нужен, чтобы некоторые представители демократов смогли на нём заработать себе на предвыборную кампанию за счёт бардака и растущей коррупции", - пишет Михаил Живов.

"Давление на Иран усиливается и убийство одного из лидеров иранского государства- продуманная акция...", - пишет Денис Цибизов.

Напомним, в ночь на 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

СМИ процитировали заявление Пентагона, в котором говорится, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американских граждан за рубежом.

Читайте такжеТрамп толкнул Ближний Восток в пучину хаоса и войныТакже ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке между США и Ираном может негативно отразиться на Украине.

"События в Багдаде, в частности, убийство Сулеймани, еще больше изменят фокус внимания на Ближний Восток и Африку, динамику цен на нефть и сделают Россию еще более влиятельным игроком на Ближнем Востоке. Для Украины это означает, что мы идем к сложным временам", – написал Климкин на своей странице в Твиттере.