В России рассказали, как остановить конфликт на Донбассе одним звонком

Кремль / РИА Новости

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что один звонок в Киев из Евросоюза может помочь урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом политик пишет в Facebook.

По мнению Косачева, Евросоюз продолжает придерживаться линии "с больной головы на здоровую". Мол, вместо того, чтобы подтолкнуть украинское руководство к диалогу, европейские страны вводят санкции против России, потому что это "удобнее".

"Удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния", - написал Косачев.

Напомним, глава политической силы президента Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что войну на Донбассе можно закончить только путем переговоров с Кремлем.