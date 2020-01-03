Убийство Сулеймани: в МИД Украины сделали заявление

МИД Украины / ZN.UA

В МИДе Украины отреагировали на убийство иранского генерала Сулеймани.

По информации пресс-службы ведомства, МИД призывает предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

"В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Ираке, а также сегодняшних ответных действий Соединенных Штатов в Багдаде", - говорится в заявлении.

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"Украина исходит из неотложной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", - подчеркнули украинские дипломаты.

Как сообщалось ранее, на днях в Багдаде было совершено нападение на базу Операции "Несокрушимая решительность" и на посольство США. По словам госсекретаря США Майка Помпео, нападение было организовано террористами и при поддержке иранских доверенных лиц.

Позже иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс", был убит по указанию президента США Дональда Трампа. В ночь на 3 января по аэропорту в Багдаде был нанесен авиаудар по меньшей мере тремя ракетами.