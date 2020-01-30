В Офисе президента рассказали, когда Помпео встретится с Зеленским

Майк Помпео / Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Майком Помпео - государственным секретарем США, в Киеве состоится в пятницу, 31 января.

Соответствующее сообщение опубликовали со ссылкой на представителей пресс-службы Офиса президента. Согласно тексту, в 12:00 в пятницу запланировано проведение встречи Зеленского и Помпео с журналистами.

На сайте же Госдепа США сообщаетсч, что госсекретарь планирует прибыть в Киев 30 января. Там указано, что Помпео во время визита планирует провести рабочие встречи с главой МИДа Вадимом Пристайко и главой Минобороны Андреем Загороднюком "для подчеркивания поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также сообщается, что Майк Помпео планирует проведение встреч с религиозными лидерами, представителями гражданского общества и крупными коммерсантами.

Напомним, ранее Майк Помпео в деталях пояснил, почему США оказывают помощь Украине.