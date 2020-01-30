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Встреча Помпео и Зеленского: стало известно, о чем будут говорить

30 января 2020, 07:25

Майк Помпео и Владимир Зеленский обсудят важные вопросы европейской безопасности.

Майк Помпео
Майк Помпео 30 января посетит с визитом Украину / Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео, который прибудет с визитом в Украину в четверг, 30 января, рассказал, какие вопросы будут обсуждаться во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы отправимся и проведем хорошую беседу в Украине с командой и с президентом Зеленским по ряду важных вопросов европейской безопасности", - цитирует слова Помпео пресс-служба Госдепартамента.

Также он уточнил, что его визит в Украину, который должен был состояться в начале января, был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке. Помпео также  отметил "важные усилия, которые Соединенные Штаты и Украина будут продолжать прилагать вместе в борьбе с коррупцией в этой стране и обеспечивать поддержку, которая необходима украинскому народу для его свободы и независимости".

Читайте такжеВизит Помпео в Киев: эксперт объяснила, при чем здесь ТрампНапомним, ранее президент Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео провели детальный телефонный разговор.

Главред сообщал, что  госсекретарь Майк Помпео посетит Украину 3 января и встретится с президентом Владимиром Зеленским и двумя министрами - главой Министерства иностранных дел Вадимом Пристайко и главой Минобороны Андреем Загороднюком. Позже СМИ узнали, что госсекретарь США отменил поездку в Украину. Также стала известна причина этого решения. 

Владимир Зеленский Майк Помпео новости Украины
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