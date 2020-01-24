Выяснилось, когда Помпео посетит Украину: с кем встретится

Помпео / УНИАН

Визит госсекретаря США Майка Помео в Украину запланирован на 30 января. В Киеве чиновник встретится с руководством Украины.

По информации пресс-службы Госдепа США, в столице Украины госсекретарь США встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отмечается, что Помпео нанесет визиты в Лондон (Великобритания), Киев (Украина), Минск (Беларусь), Нур-Султан (Казахстан) и Ташкент (Узбекистан) с 29 января по 4 февраля.

Также Помпео примет участие в церемонии возложения цветов в знак памяти о погибших на Донбассе и встретится с представителями религиозных и общественных организаций, с лидерами бизнес-сообщества.

Ранее Помпео объяснил, почему США помогают Украине.

Также напомним, Зеленский откровенно рассказал, что обсудит с Помпео.