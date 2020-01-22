"Много тем": Зеленский откровенно рассказал, что обсудит с Помпео

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил вопросы, которые планирует обсудить с государственным секретарем США Майком Помпео. По его словам, дискуссия будет касаться энергетики и экономических вопросов.

При этом глава украинского государства подтвердил, что американский госсекретарь прибудет в Украину 30 января.

"С Майком Помпео мы встретимся в Киеве конце января. У нас много тем для обсуждения, среди них... энергетика, экономические вопросы и другие", - цитирует Зеленского РИА Новости.

Как ранее сообщал Главред, в СМИ появилась информация, что госсекретарь США Майк Помпео намерен посетить Украину.