СМИ узнали, когда Помпео будет в Украине

Майк Помпео посетит Украину 30 января, узнали журналисты / Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео в конце января посетит Украину с официальным визитом.

Помпео будет находиться в Киеве в четверг, 30 января, пишет белорусская служба Радио Свобода, ссылаясь на дипломатические источники.

По его данным, госсекретарь 29-30 января посетит Лондон, потом - Киев, а 1 февраля - Минск.

Источники добавили, что также запланированы визиты Помпео в Нур-Султан и Ташкент.

"…1-2 января Помпео посетит Нур-Султан…, а 2-3 февраля - Ташкент…", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что Майк Помпео приедет в Украину 3 января и встретится, в частности, с президентом Владимиром Зеленским. Позже появилась информация, что визит Помпео в Украину отменен.

В Государственном департаменте США сообщили, что запланированные официальные визиты Помпео в ряд государств, в частности, в Украину не состоятся, поскольку госсекретарю необходимо находиться в Вашингтоне.