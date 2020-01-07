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Названа новая дата визита Помпео в Украину

7 января 2020, 08:26

Госсекретарь США Майк Помпео может прибыть в Киев в конце января.

Майк Помпео
Майк Помпео пока что отложил визит в Украину из-за ситуации в Ираке / Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео, который должен был приехать в Украину в начале января, однако отложил визит из-за ситуации в Ираке, может прибыть в Киев в конце месяца. Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Морган Ортагус.

"Помпео только что говорил по телефону с украинским президентом Зеленским. Намерен прибыть после того, как он отложил визит в Киев. Ожидается, что он прибудет в конце месяца", – написал Миллер в Twitter.

Как сообщал Главред, Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсуждали перенос поездки Помпео в Украину. Кроме того, говорили о ситуации на Ближнем Востоке. Помпео  поблагодарил за осуждение официальным Киевом нападения на американское посольство в Багдаде и подтвердил сильную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.  

Напомним, ранее в МИДе Украины отреагировали на убийство иранского генерала Сулеймани.  В зявлении внешнеполитическое ведомство призывает предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Как известно, 3 января был ликвидирован иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада. Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы. Кроме того, он пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за два триллиона долларов

США Владимир Зеленский Майк Помпео Украина новости Украины и мира
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