Трамп пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за $2 трлн

Трамп пригрозил Ирану / Reuters

Президент США Дональд Трамп, который ранее признался в том, что Штаты ликвидировали "террориста номер один в мире" Касема Сулеймани, разразился угрозами в адрес Ирана.

По словам Трампа, США готовы применить новейшее оружие, на которое выделили уже 2 триллиона долларов.

"США только что потратили 2 трлн долларов на военную технику. Мы самые мощные и, безусловно, лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или на любого американца, мы направим часть этого совершенно нового прекрасного вооружения. И без колебаний!", - написал глава Белого дома в Twitter.

"Они напали на нас, и мы нанесли ответный удар. Если они нападут снова, что я бы настоятельно советовал им не делать, мы ударим их сильнее, чем когда-либо раньше!" – добавил Трамп.

Напомним, иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани был убит в результате ракетных ударов США в ночь на 3 января. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада. В результате обстрела погибли, по предварительным данным, восемь человек. Более десяти человек получили различные ранения. Позже агентсво Bloomberg раскрыло детали спецоперации.

Читайте такжеСМИ рассказали о связях убитого иранского генерала Сулеймани с ПутинымПозже президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы.

Американский сенатор Крис Мерфи считает, что убийство Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке. При этом Мерфи однозначно назвал Сулеймани врагом США.