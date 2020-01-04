Убийство Сулеймани: СМИ раскрыли детали спецоперации

Касем Сулеймани убит 3 января в результате ракетного удара США/ Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп принял решение ликвидировать иранского генерала, главу спецподразделения Кодс, "террориста номер один в мире" Касема Сулеймани после атаки на военную базу США 27 декабря, в результате которой погиб американский контрактник. Атаку члены команды американского лидера обсуждали с помощью защищенных способов коммуникации во время рождественских и новогодних праздников.

Как сообщает Blooomberg со ссылкой на источники, после нападения Трамп поручил высокопоставленным помощникам начать разработку авиаудара по генералу. Среди них были советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс.

По данным агенства, американские военные напрямую не следили за Сулеймани перед атакой. А ракетный удар был осуществлен, когда разведка сообщила, что иранский генерал, вероятно, находится в аэропорту Багдада. По данным других источников агенства, США точно знали, когда Сулеймани, прибывший из Ливана или Сирии, приземлился в Багдаде.

Blooomberg также отмечает, что о планируемой атаке не проинформировали Конгресс США, зарубежные власти и даже отвечающих за связи с общественностью сотрудников Белого дома. При этом сам президент США вел себя так, как будто ничего не происходит. В частности, после Рождества он регулярно ездил в свою частную резиденцию в Мар-а-Лаго.

Читайте такжеЭксперт рассказал, что роднило генерала Сулеймани с бен ЛаденомНапомним, иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани был убит в результате ракетных ударов США в ночь на 3 января. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада. В результате обстрела погибли, по предварительным данным, восемь человек. Более десяти человек получили различные ранения.

Американский сенатор Крис Мерфи считает, что убийство Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке. При этом Мерфи однозначно назвал Сулеймани врагом США.

Позднее в СМИ рассказали о том, что убитый иранский генерала имел связи с РФ и с Владимиром Путиным. По данным журналистов, именно Сулеймани был в числе главных разработчиков военной операции Кремля на территории Сирии.