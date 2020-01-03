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СМИ рассказали о связях убитого иранского генерала Сулеймани с Путиным

3 января 2020, 12:35

Касема Сулеймани называли одним из главных "архитекторов" военной операции Кремля на территории Сирии.

Касем Сулеймани
Касем Сулеймани включен в черный список ООН / Фото AFP/Getty

Иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани, который был убит в результате ракетных ударов США в ночь на 3 января, по меньшей мере дважды приезжал в Москву зимой прошлого года.

Сулеймани называли одним из главных "архитекторов" военной операции Кремля на территории Сирии, пишет Газета.Ru со ссылкой на Reuters и собственные источники. Сообщается, что иранский генерал описал военному руководству в Москве сценарий военных действий в Сирии и определил возможности влияния на ситуацию.

В 2015 году Сулеймани совершил свой первый визит в Москву. Тогда он провел встречу с преидентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В том же году Россия направила судна через Босфор, а 9 сентября стало известно об участии РФ в сирийском конфликте.

В общем,  известно о четырех поездках Касема Сулеймани в Москву – он приезжал в столицу РФ в конце июля, начале августа, в декабре 2015 года, а также в середине апреля 2016-го. Информацию о первых двух визитах предоставило агенство Reuters со ссылкой на источники в американских спецслужбах и иранском правительстве. О следующих двух поездках сообщили иранское агентство Fars и американский канал Fox News.

Газета.Ru также сообщила, что Сулеймани был в Москве и прошлой зимой.

"Касему доверяют, с ним обсуждают поставки оружия", - цитирует издание информированный источник.

Стоит отметить, что Касем Сулеймани включен в черный список ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, которым запрещается покидать территорию страны из-за связи с разработками военной ядерной программы. В отношении Сулеймани и Кодс действуют также и односторонние санкции США. В Штатах Кодс классифицируют как организацию, оказывающую содействие терроризму, а персонально самого Сулеймани - как террориста.

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Напомним, американский сенатор Крис Мерфи считает, что убийство Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке. При этом Мерфи однозначно назвал Сулеймани врагом США.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, высказал мнение, что США похоронили надежду на урегулирование проблемы иранской ядерной программы, убив главу спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Россия Сирия Владимир Путин Касем Сулеймани новости России
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