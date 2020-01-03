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Убийство Сулеймани: в США заговорили о большой войне на Ближнем востоке

3 января 2020, 08:29

Крис Мерфи однозначно назвал Касима Сулеймани врагом США.

Касим Сулеймани
Касим Сулеймани убит в результате ракетных ударов / Фото AFP/Getty

Американский сенатор Крис Мерфи прокомментировал ракетные удары США по военной базе в Багдаде и ликвидацию командира иранского спецназа Кудс генерала Касима Сулеймани.

По его словам, убийство Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке. При этом Мерфи однозначно назвал Сулеймани врагом США.

"Вопрос в другом: действительно ли Америка только что ликвидировала без разрешения конгресса второго по значимости человека в Иране, сознавая, что потенциально развязывает крупномасштабную региональную войну?" – написал Мерфи в Twitter.

twitter.com/ChrisMurphyCT

Напомним, ночью 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

СМИ процитировали заявление Пентагона, в котором говорится, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американских граждан за рубежом.

Секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи уже пообещал жестоко отомстить США.

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