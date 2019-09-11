В США сделали важное заявление о выделении военной помощи Украине

Сенатор Рон Джонсон поддерживает выделение денег Украине / Фото ronjohnson.senate.gov

Американский Конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов даже если глава Белого дома Дональд Трамп откажется ее разморозить. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон.

"Если он (Трамп, - ред.) решит не тратить эти деньги, я абсолютно уверен, что обе партии Конгресса проголосуют за их переассигнацию", - цитирует Джонсона Reuters.

Сенатор-демократ Крис Мерфи также высказался в пользу предоставления денег Украине.

В свою очередь, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью Голосу Америки заявил, что "статус американо-украинского сотрудничества в военной сфере очень высок". Он напомнил, что нынешняя администрация предоставила Киеву летальное вооружение, чего раньше не было.

"А сейчас мы осуществляем просмотр, проверку этой помощи. На сегодняшний момент эта проверка почти закончена. И я слышал, что люди, которые ее осуществляли, озвучили свои рекомендации Белому дому. И теперь мы ожидаем выводов", - сказал Тейлор.

Как сообщал Главред, ранее СМИ, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Администрации президента США Дональда Трампа, писали, что в Штатах пересмотрят выделение помощи Украине для развития системы безопасности.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи, которые приехали в Киев после того, как им запретили въезд в Россию. Во время встречи Джонсон заверил, что военная помощь в размере 250 миллионов долларов от США поступит если не в этом, то в следующем году.