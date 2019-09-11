В США сделали важное заявление о выделении военной помощи Украине

11 сентября 2019, 07:43

Украина получит 250 миллионов долларов даже если президент Дональд Трамп будет против.

Рон Джонсон
Сенатор Рон Джонсон поддерживает выделение денег Украине / Фото ronjohnson.senate.gov

Американский Конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов даже если глава Белого дома Дональд Трамп откажется ее разморозить. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон.

"Если он (Трамп, - ред.) решит не тратить эти деньги, я абсолютно уверен, что обе партии Конгресса проголосуют за их переассигнацию", - цитирует Джонсона Reuters.

Сенатор-демократ Крис Мерфи также высказался в пользу предоставления денег Украине.

В свою очередь, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью Голосу Америки заявил, что "статус американо-украинского сотрудничества в военной сфере очень высок". Он напомнил, что нынешняя администрация предоставила Киеву летальное вооружение, чего раньше не было.  

"А сейчас мы осуществляем просмотр, проверку этой помощи. На сегодняшний момент эта проверка почти закончена. И я слышал, что люди, которые ее осуществляли, озвучили свои рекомендации Белому дому. И теперь мы ожидаем выводов", - сказал Тейлор.

Как сообщал Главред, ранее СМИ, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Администрации президента США Дональда Трампа, писали, что в Штатах пересмотрят выделение помощи Украине для развития системы безопасности.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи, которые приехали в Киев после того, как им запретили въезд в Россию.  Во время встречи Джонсон заверил, что военная помощь в размере 250 миллионов долларов от США поступит если не в этом, то в следующем году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
США военная помощь Уильям Тейлор новости Украины новости США Рон Джонсон
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:50
НАБУ раскинуло сети на Климкина и Порошенко - СМИ
08:43
Чешский адепт Путина надумал говорить с Зеленским об автономии Закарпатья
08:39
Почему новый закон об импичменте ничем не грозит президенту мнение
08:09
Забросал копов гранатами и пытался бежать: под Киевом задержали буйного неадеквата Фото Видео
07:43
В США сделали важное заявление о выделении военной помощи Украине
07:31
"Предварительные ласки": Панин показал видео с собакой Видео
07:19
Стало известно, кто займет кресло Матиоса
07:12
Мир без капитуляции: почему Киев и Москва внезапно нашли общий язык мнение
06:52
В США рассказали, когда присоединятся к нормандскому формату
06:49
На Донбассе исчерпана военная часть конфликта - журналист Видео
06:37
Причина скорой смерти: ученые назвали продукт-"убийцу" сердца и сосудов
06:19
Усекновение 2019 – поздравления и открытки душевные и самые красивые Фото
06:07
Лев: в чем слабость и суперсила этого знака Зодиака
05:54
Встреча нормандской четверки: какие решения готовятся по Донбассу мнение
05:39
Пикси-боб – самая модная стрижка 2019-2020 для смелых женщин – 33 фото Фото Видео
05:15
Нибиру разодрала Юпитер: мертвящая армия пришельцев нападет в октябре - ученые
04:39
Пароксизмы страсти: эксперты рассказали, как женщинам легко и просто получать оргазмы
04:10
"Рискуют наступить на грабли Януковича": эксперт назвал ошибку "зеленых" депутатов
03:32
Названы лучшие домашние средства от простуды и гриппа
02:43
Украинцы нашли в Антарктиде затерянную мистическую пещеру Фото Видео
01:57
Средневековая расправа в Мексике: насильника кастрировали с помощью питбуля
01:08
Эксперт рассказал, как правительству радикально решить вопрос с тарифами на газ Видео
00:25
Ученые выяснили природу женских стонов и криков во время секса
00:05
СМИ узнали, когда Киеву "светят" внеочередные выборы Видео
10 сентября, вторник
23:42
Украина расписала боевую ничью с Нигерией
23:40
Новый айфон, iPad 2019 и Apple Watch: все, что известно о новинках Apple Фото Видео
23:22
Персики на зиму в сиропе: самый быстрый и вкусный рецепт Фото Видео
22:55
Диетолог рассказала о пользе сыра при похудении Видео
22:25
Психологическая отметка и новый рекорд: гривна "победила" доллар
22:01
Россияне скоро отвалят из Донбасса: в США заметили кое-что важное Видео
21:35
Три камеры и быстрая зарядка: в Apple раскрыли "фишечки" iPhone 11 Prо Видео
21:32
Рандеву Зеленского и Коломойского: о чем говорили президент и бизнесмен Видео
21:13
Старика Болтона выбросили за борт: в Белом доме определились с заменой Видео
21:10
Ультраширокая камера и слофис: что нового в iPhone 11, и какая цена Видео
21:01
Apple Watch 2019: объявлена цена, какие добавились функции
20:46
iPad 2019: названы цена и характеристики, чем поразил
20:46
"Продали уголовные дела": министр финансов Януковича Колобов тайно посетил Украину
20:30
"Наручники пора на барыгу-Петю натягивать": фото Богдана в наручниках завело сеть
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 10 серии сериала Видео
20:12
Оборотни в погонах: дерзкие СБУшники пытали мужчину в лесу
20:00
Часы по цене авто: у нардепа-оппозиционера заметили элитный аксессуар
19:58
Кайли Дженнер показала аппетитную попку на абсолютно голом фото 18+
19:44
iPhone 11: цена просочилась в сеть до презентации Apple 2019 онлайн Видео
19:32
В Раде Геращенко сравнила слуг народа с "зелеными человечками" в Крыму и нарвалась на резкий ответ Видео
19:31
Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Болтона
19:17
"Мы еще встретимся": нардеп-кнопкодав, которого поймали на "горячем", угрожал журналистам Видео
19:09
Звезда Квартала сняла невероятный клип на собственную песню Видео
18:52
Оля Полякова поменялась телами с участником Танці з зірками 2019
18:45
В Раде хотят увеличить размер прожиточного минимума в 2020 году: названы цифры
18:42
Однажды в Голливуде переснимут в виде сериала Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять