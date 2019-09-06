Будет обязательно: сенатор Джонсон прокомментировал военную помощь США Украине

Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи / Фото пресс-службы ОП

Президент Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи, которые приехали в Киев после того, как им запретили въезд в Россию.

После встречи с украинским гарантом, американский сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что военная помощь Украине объемом 250 млн долларов непременно поступит. По словам сенатора, это случится если не в этом, то в следующем финансовом году.

"Я общался с президентом Трампом, я знаю мнение других членов Конгресса, мы писали письма, призывая потратить деньги этого финансового года. Если этого не произойдет, вот сенатор Мерфи - в бюджетном комитете, и я думаю, мы единогласно поддержим оказание этой помощи в финансовом году-2020", - цитирует Радио Свобода Джонсона.

Not surprisingly, here in Kiev everyone is focused on why the Trump Administration is withholding security aid. Anxiety that U.S. is abandoning Ukraine is high. Confusion abounds. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 5, 2019

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время встречи с Мерфи и Джонсоном Зеленский заверил американцев, что планирует продолжать "активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО". Кроме того, глава государства обратил внимание сенаторов на российскую "паспортизацию" украинцев Донбассе и необходимость соответствующего реагирования на это явление. Также стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность налаживания поставок энергоносителей из США в Украину. Кроме того, Зеленский выразил надежду на принятие Конгрессом США решения о санкциях против компаний, участвующих в проекте Северный поток 2.

Напомним, ранее СМИ, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Администрации президента США Дональда Трампа, писали, что в Штатах пересмотрят выделение помощи Украине для развития системы безопасности.

Позже ряд сенаторов призвал директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни поручить Пентагону незамедлительно направить средства на помощь Украине.