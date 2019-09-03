В США сенаторы вступились за помощь Украине

Пентагон должен незамедлительно направить средства на помощь Украине, полагают ряд американских сенаторов / Фото: Reuters

В США ряд сенаторов призвали директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни поручить Пентагону незамедлительно направить средства на помощь Украине.

Помощь Штатов имеет решающее значение для долгосрочной стабильности украинского государства, говорится в письме, опубликованном на сайте сенатора и члена Республиканской партии Роба Портмана.

"Это финансирование имеет… постоянную поддержку и одобрение со стороны Конгресса США, который выделил эти средства. Мы настоятельно призываем вас поручить Пентагону незамедлительно направить эти средства", - отмечается в документе.Читайте такжеПентагон одобрил военную помощь Украине

/ shaheen.senate.gov

/ shaheen.senate.gov

/ shaheen.senate.gov

Ранее СМИ, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Администрации президента США Дональда Трампа, писали, что в Штатах пересмотрят выделение помощи Украине для развития системы безопасности.