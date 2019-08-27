Критикует Путина и поддерживает Украину: РФ отказала во въезде сенатору США

Рон Джонсон - жесткий критик режима Путина / Фото ronjohnson.senate.gov

Россия отказала во въездной визе сенатору Соединенных Штатов Америки Рону Джонсону, который должен был посетить страну в составе делегации Конгресса США.

"К сожалению, российские чиновники продолжают играть в дипломатические игры и отказали мне во въезде в Россию. Независимо от этой мелкой обиды, я буду продолжать выступать за твердый и решительный ответ на агрессию России и откровенный диалог, когда это возможно", - говорится в сообщении пресс-службы сенатора.

Джонсон является главой подкомитета Сената по иностранным делам о сотрудничестве в Европе и региональной безопасности. Он планировал поговорить с российскими чиновниками, американскими бизнесменами, общественными организациями и так далее.

Комментируя отказ в визе, Джонсон вспомнил о российском вторжении в Грузию, аннексии Крыма, войне с Украиной, а также о поддержке "варварского режима в Сирии, которая применила химическое оружие против своих людей". Кроме того, сенатор назвал "трагедией исторических масштабов" путь, который президент России Владимир Путин выбрал для России.

Стоит отметить, что ранее сенатор-республиканец Рон Джонсон призывал экс-президента США Барака Обаму ускорить предоставление Украине смертельного и несмертельного оружия. Также Джонсон был одним из авторов резолюции, которой Сенат США осудил агрессию России в Керченском проливе, и проекта резолюции против газопровода Северный поток-2.

В то же время в Министерстве иностранных дел России, комментируя отказ во въездной визе американскому сенатору, заявили, что Джонсон "манипулирует информацией".

"Он в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно. За визой не обращался. Но представил все так, как будто ему отказано после обращения", - сообщили в МИД РФ.

Напомним, ранее Рон Джонсон заявил, что окончание военных действий на Донбассе зависит от исключительно от президента РФ Владимира Путина.