"Отозвать псов войны": сенатор США дал совет Путину по Донбассу и Крыму

Сенат США / Капитал

Окончания военных действий на Донбассе зависит от исключительно от президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее мнение в интервью Голосу Америки высказал член Сената США от штата Висконсин (Республиканская партия) Рон Джонсон.

"Меня тронули слова Зеленского о том, что его основным приоритетом является достижение мира с Россией. Однако, это действительно в руках Владимира Путина. Он должен отозвать "псов войны", − заявил сенатор.

Читайте такжеАмериканский капитан объяснил, почему Путин не хочет видеть США на переговорах по ДонбассуПо мнению Джонсона, официальный Вашингтон и рядовые американцы должны сделать все, чтобы добиться прекращения войны в Донбассе и возвращения аннексированного Крыма Украине.

"Я придерживаюсь нейтрального мнения в вопросе того, какой именно процесс мирного урегулирования нужно поддержать. Я бы сказал, что должны поддержать их все и, с моей точки зрения, все, что американское правительство и американский народ может сделать в этом ключе, важно. Опять отмечу, что один человек может практически за день остановить этот конфликт и это - Владимир Путин".

Напомним, ранее посольство США в Украине предложили поучиться храбрости Владимиру Путину у Владимира Зеленского. Позднее экс-посол США в Украине Джон Хербст назвал "козырь" Зеленского в переговорах с Путиным.