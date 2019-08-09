Поучиться храбрости у Зеленского: посольство США дало совет Путину

9 августа 2019, 01:06

Президент Владимир Зеленский и ВСУ проявили "сдержанность и храбрость перед лицом агрессии", считают американские дипломаты.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / пресс-служба президента Украина

Посольство Соединенных Штатов Америки выразило поддержку действиям президента Владимира Зеленского и Вооруженных сил Украины после провокации боевиков на Донбассе, в результате которой погибли четверо украинских военных.

Дипломаты считают, что президент Зеленский и ВСУ проявили "сдержанность и храбрость перед лицом агрессии", а также сохранили потенциал для настоящего прекращения огня, "которое спасает жизни украинцев". Кроме того, в посольстве США считают, что Киев ускорил дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта.

"Россия могла бы проявить такую же храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 августа вблизи Павлополя в зоне проведения Операции объединенных сил погибли четверо украинских военных -  старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов. Все они были воинами 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.  Погибшим было было от 20 до 31 года.

Читайте также"Не советский человек!": экс-посол США назвал "козырь" Зеленского в переговорах с ПутинымВ связи с обострением на фронте 7 августа во второй раз за свою каденцию президент Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Также Зеленский позвонил президенту Франции и попросил о встрече Путина, Меркель и Макрона. Украинский гарант констатировал, что хлебное перемирие длилось 17 дней. 

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Донбасс Владимир Зеленский Владимир Путин обострение ситуации посольство США новости Украины
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