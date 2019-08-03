США стали последней преградой на пути планов Путина по Украине

Прокладка труб Северного потока-2 / Reuters

Комитет Сената США по международным делам поддержал введение санкций против строящегося газопровода Северный поток-2. Это же решение фактически вводит санкции и против другого российского "альтернативного" трубопровода - Турецкого потока - в части, которая касается украинского транзита. Решено, что санкции коснутся всех участников строительства Северного потока-2. Их активы, которые находятся в американской юрисдикции, должны быть заморожены, им самим запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.

Это один из первых шагов на пути к столь серьезным санкциям. В дальнейшем за санкционные поправки должны проголосовать Сенат и Палата представителей, закон должен быть подписан президентом США. Однако в данном конкретном случае интересы конгрессменов, которые стараются ограничить энергетический диктат России, и интересы Дональда Трампа, старающегося увеличить продажи американского газа в Европу, практически совпадают. Трамп не раз и не два предупреждал европейские правительства, и прежде всего руководство Германии, об опасности наращивания энергетического сотрудничества с Москвой. Однако европейские лидеры, нередко упрекавшие американского президента в слишком снисходительном отношении к Владимиру Путину, этих предупреждений предпочитали не замечать. Или просто делано обижались на неловкого американца, не уважающего их суверенитета.

Читайте такжеОператор Северного потока-2 отреагировал на санкции СШАТем не менее опасность завершения строительства альтернативных российских трубопроводов и отказа Москвы от украинского транзита очевидна. И это не только потеря Киевом бюджетных доходов - это как раз не самое страшное, напротив, потеря доходов может заставить западных кредиторов быть более жесткими с украинским руководством, а само это руководство - провести необходимые экономические реформы и раз и навсегда забыть о "хотелках" собственного населения, на которые просто не будет денег.

Самое опасное в российских трубопроводах - не деньги, а война. Москва до последнего времени удерживалась от широкомасштабных военных действий на украинской территории просто потому, что не хотела рисковать энергетическим транзитом и своими обязательствами перед европейцами. Понятно, что настоящая война с использованием авиации и танков может в любой момент сказаться на "трубе", даже если не будет конкретного намерения ее уничтожить и стороны будут пытаться воевать так, чтобы не затронуть газовый маршрут. Но просчитать военные действия до километра не удавалось еще никому. Кроме того, большая война - это всегда хаос, радикализация настроений, отчаянные действия. Если Украина будет проигрывать такую войну - а выиграть ее она вряд ли сможет, - у украинского руководства может возникнуть естественное искушение самому остановить транзит, чтобы заставить Запад вспомнить об Украине и вести себя решительнее. И в Москве это прекрасно понимают. Потому и строят новые трубопроводы - чтобы в дни войны Киев не мог никого шантажировать остановкой транзита, чтобы он был беспомощен.

Читайте такжеСША не смогли убедить Европу отказаться от постройки Северного потока-2 - ПомпеоЕвропейцы, и в особенности представители немецких властей, ни о чем таком слышать не хотят. По непонятным причинам они убедили себя, что Путин никогда не решится на большую войну, что она ему невыгодна, что он может достичь своих целей и с помощью "гибридной" войны. Такое впечатление, что все эти люди живут в голове у Путина! А ведь до 2014 года они и в "гибридную" войну не верили, не верили, что Путин пойдет на аннексию Крыма, а потом - что он вторгнется на украинский материк! Но все это произошло.

И большая война может произойти. Украинская газотранспортная система - один из немногих факторов, эту войну предотвращающих. А строительство новых "потоков" - один из многих факторов, эту войну приближающих. Европейцы это строительство остановить не только не могут, но и не хотят (хотя датчане, нужно отдать им должное, очень стараются).

А у американцев еще есть шанс.

Виталий Портников, журналист, для Граней