"Он был террористом номер один в мире": Трамп назвал причину убийства Сулеймани

Трамп назвал причину убийства Сулеймани / Reuters

Президент США Дональд Трамп громогласно заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани был "террористом номер один в мире".

По словам американского президента, Сулеймани "планировал неминуемые нападения" на американцев.

"Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани... Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Мы поймали его с поличным и устранили", - заявил Трамп в видеообращении на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.

"Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана", — приводит CNN его слова.

Он отметил, что Тегеран не может "просто закрыть глаза на то, что произошло вчера", и заявил, что "месть будет суровой".

Напомним, в ночь на 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

Читайте такжеУбийство Сулеймани: Климкин предрек Украине сложные времена из-за конфликта США и ИранаТакже утром в субботу, 4 января, Соединенные Штаты Америки нанесли новый ракетный удар по Ираку, в результате которого погибли, по меньшей мере, шесть человек.

"Вследствие нового воздушного налета США, целью которого был командующий иракского военизированной группировки" Хашд аш-Шааби ", рано утром в субботу погибли по меньшей мере шесть человек", - сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные источники.