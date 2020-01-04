США нанесли новый ракетный удар по Ираку: целью стала колонна медиков

США нанесли новый ракетный удар по Ираку / Reuters

Утром в субботу, 4 января, Соединенные Штаты Америки нанесли новый ракетный удар по Ираку, в результате которого погибли, по меньшей мере, шесть человек.

Отметим, авиаудар был нанесен по автоколонне к северу от Багдада.

"Вследствие нового воздушного налета США, целью которого был командующий иракского военизированной группировки" Хашд аш-Шааби ", рано утром в субботу погибли по меньшей мере шесть человек", - сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные источники.

В то же время иракское государственное телевидение сообщило, что атака произошла на дороге к северу от Багдада. Кроме того, сообщается о трех раненых.

В проиранской группировки "Хашд аш-Шааби", также известном как Народные мобилизационные силы, опровергли информацию о том, что их командир находился в атакованной колонне.

По информации РИА Новости, атаке рядом со стадионом "Таджи" в Багдаде подверглась колонна медиков.

Читайте такжеУбийство Сулеймани: Франция, Германия и Великобритания запаниковалиНапомним, в ночь на 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

СМИ процитировали заявление Пентагона, в котором говорится, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американских граждан за рубежом.