Трамп объяснил, зачем США ликвидировали Сулеймани

Дональд Трамп высказался об убийстве Касема Сулеймани/ Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал убийство иранского генерала, главы спецподразделения Кодс Касема Сулеймани, заявив, что таким образом Штаты хотели "остановить войну, а не начать ее". Об этом глава Белого дома сказал на пресс-конференции во Флориде.

По словам Трампа, Сулеймани задумывал "зловещие нападения на американских дипломатов и военных".

"Военные Соединенных Штатов нанесли безупречный точный удар, который убил террориста номер один Касема Сулеймани", - цитирует президента США ВВС.

Напомним, иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани был убит в результате ракетных ударов США в ночь на 3 января. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада. В результате обстрела погибли, по предварительным данным, восемь человек. Более десяти человек получили различные ранения. Позже агентсво Bloomberg раскрыло детали спецоперации.

Американский сенатор Крис Мерфи считает, что убийство Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке. При этом Мерфи однозначно назвал Сулеймани врагом США.

Читайте такжеСМИ рассказали о связях убитого иранского генерала Сулеймани с Путиным

Утром в субботу, 4 января, ряд СМИ сообщил, что Соединенные Штаты Америки нанесли новый ракетный удар по Ираку, в результате которого погибли, по меньшей мере, шесть человек. В свою очередь, официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" Майлс Кэггинс сообщил, что международная коалиция, возглавляемая США, не проводила авиаудары по автоколонне шиитского ополчения на севере Багдада.