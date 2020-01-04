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Новый ракетный удар по Ираку: США окрестились от атаки

4 января 2020, 09:56

В результате нового воздушного удара на севере Багдада утром в субботу, 4 января, погибли минимум шесть человек.

США открестились от нового ракетного удара на Ирак
США открестились от нового ракетного удара на Ирак / twitter.com/OIRSpox

Международная коалиция, возглавляемая США, не проводила авиаудары по автоколонне шиитского ополчения на севере Багдада, заявил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" Майлс Кэггинс.

"Коалиция не проводила авиаударов вблизи района Таджи (к северу от Багдада) в последние дни", — заявил  спикер коалиции на своей странице в Twitter.

Отметим, утром в субботу, 4 января,  ряд СМИ сообщили, что Соединенные Штаты Америки нанесли новый ракетный удар по Ираку, в результате которого погибли, по меньшей мере, шесть человек.

"Вследствие нового воздушного налета США, целью которого был командующий иракского военизированной группировки" Хашд аш-Шааби ", рано утром в субботу погибли по меньшей мере шесть человек", - сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные источники.

Напомним, в ночь на 3 января  по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

Читайте такжеУбийство Сулеймани: Франция, Германия и Великобритания запаниковалиТакже ранее президент США Дональд Трамп громогласно заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани был "террористом номер один в мире".

По словам американского президента, Сулеймани "планировал неминуемые нападения" на американцев.

"Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани... Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Мы поймали его с поличным и устранили", - заявил Трамп в видеообращении на своей странице в Фейсбуке.

Ирак авиаудары ракетный удар новости США
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