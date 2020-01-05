"Удары будут сильными и быстрыми": Трамп пригрозил Ирану нападением по 52 целям

США начали осуществлять переброску в Кувейт военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.
Глава Белого дома Дональд Трамп, который ранее заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани был "террористом номер один в мире", предупредил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы.
При этом Трамп подчеркнул, что если Тегеран нанесет удар по гражданам США или американскому имуществу, Вашингтон нацелен на 52 позиции в Иране.
"Некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры", — написал Трамп на своей странице в Твиттере.
Также Трамп обратил внимание на то, что удары при этом будут сильными и быстрыми.
Кроме того, стало известно, что США начали осуществлять переброску в Кувейт военных из 82-й воздушно-десантной дивизии, сообщает Associated Press.
Предполагается, что такой шаг позволит США укрепить свои позиции после инициированного Вашингтоном убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
Известно, что 700 американских военнослужащих уже послали в Кувейт на этой неделе.
Отмечается, что к ним добавятся еще 3,5 тысяч десантников.
Напомним:
4 января в иракском Багдаде прогремел взрыв: ракетный удар был нанесен по району, где расположено посольство США, пишут СМИ.
Речь идет о так называемой зеленой зоне Багдада, там и находятся дипломатические представительства, уточняет Sky News Arabia.
Также подверглась обстрелу военно-воздушная база Балад, что на севере Багдада. Ее ранее использовали американские военные.
В ночь на 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.
СМИ процитировали заявление Пентагона, в котором говорится, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американских граждан за рубежом.