"Удары будут сильными и быстрыми": Трамп пригрозил Ирану нападением по 52 целям

Дональд Трамп пригрозил Ирану нападением / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп, который ранее заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани был "террористом номер один в мире", предупредил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы.

При этом Трамп подчеркнул, что если Тегеран нанесет удар по гражданам США или американскому имуществу, Вашингтон нацелен на 52 позиции в Иране.

"Некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры", — написал Трамп на своей странице в Твиттере.

Также Трамп обратил внимание на то, что удары при этом будут сильными и быстрыми.

Кроме того, стало известно, что США начали осуществлять переброску в Кувейт военных из 82-й воздушно-десантной дивизии, сообщает Associated Press.

Предполагается, что такой шаг позволит США укрепить свои позиции после инициированного Вашингтоном убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

Известно, что 700 американских военнослужащих уже послали в Кувейт на этой неделе.

Отмечается, что к ним добавятся еще 3,5 тысяч десантников.

Напомним:

4 января в иракском Багдаде прогремел взрыв: ракетный удар был нанесен по району, где расположено посольство США, пишут СМИ.

Речь идет о так называемой зеленой зоне Багдада, там и находятся дипломатические представительства, уточняет Sky News Arabia.

Также подверглась обстрелу военно-воздушная база Балад, что на севере Багдада. Ее ранее использовали американские военные.

В ночь на 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

СМИ процитировали заявление Пентагона, в котором говорится, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американских граждан за рубежом.