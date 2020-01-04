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В Багдаде обстреляли ракетами район посольства США – СМИ

4 января 2020, 20:24

Также подверглась обстрелу военно-воздушная база Балад.

В Багдаде обстреляли ракетами район посольства США – СМИ
В Багдаде обстреляли ракетами район посольства США/ Reuters/Архивное фото

4 января в иракском Багдаде прогремел взрыв: ракетный удар был нанесен по району, где расположено посольство США, пишут СМИ.

Речь идет о так называемой зеленой зоне Багдада, там и находятся дипломатические представительства, уточняет Sky News Arabia.

"Данных о пострадавших пока нет", — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

Также подверглась обстрелу военно-воздушная база Балад, что на севере Багдада. Ее ранее использовали американские военные.

Как сообщалось, НАТО и Швеция уходят из Ирака, а в США паника из-за "третьей мировой войны". После убийства Сулеймани НАТО и Швеция остановили учебные миссии по тренировке иракских военных.

Напомним:

В ночь на 3 января  по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

СМИ процитировали заявление Пентагона, в котором говорится, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американских граждан за рубежом.

Чуть позже американский сенатор Крис Мерфи прокомментировал ракетные удары США по военной базе в Багдаде и ликвидацию командира иранского спецназа Кудс генерала Касима Сулеймани.

По его словам, убийство Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке. При этом Мерфи однозначно назвал Сулеймани врагом США.

Климкин предрек Украине сложные времена из-за конфликта США и Ирана. Ситуация между Ираном и США может негативно отразиться на Украине, убежден экс-глава МИД.

США взрыв Ирак Багдад Касем Сулеймани
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