В Багдаде обстреляли ракетами район посольства США – СМИ

В Багдаде обстреляли ракетами район посольства США/ Reuters/Архивное фото

4 января в иракском Багдаде прогремел взрыв: ракетный удар был нанесен по району, где расположено посольство США, пишут СМИ.

Речь идет о так называемой зеленой зоне Багдада, там и находятся дипломатические представительства, уточняет Sky News Arabia.

"Данных о пострадавших пока нет", — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

Также подверглась обстрелу военно-воздушная база Балад, что на севере Багдада. Ее ранее использовали американские военные.

Как сообщалось, НАТО и Швеция уходят из Ирака, а в США паника из-за "третьей мировой войны". После убийства Сулеймани НАТО и Швеция остановили учебные миссии по тренировке иракских военных.

Напомним:

В ночь на 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

СМИ процитировали заявление Пентагона, в котором говорится, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американских граждан за рубежом.

Чуть позже американский сенатор Крис Мерфи прокомментировал ракетные удары США по военной базе в Багдаде и ликвидацию командира иранского спецназа Кудс генерала Касима Сулеймани.

По его словам, убийство Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке. При этом Мерфи однозначно назвал Сулеймани врагом США.

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