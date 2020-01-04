НАТО и Швеция уходят из Ирака, а в США паника из-за "третьей мировой войны"

После убийства Сулеймани НАТО и Швеция остановили учебные миссии в Ираке / Reuters

Североатлантический альянс приостановил свои учебные миссии в Ираке после того, как США убили иранского военного командующего Касема Сулеймани.

В НАТО назвали причиной приостановки миссии растущую нестабильность в стране после авиаударов США.

Отметим, миссия НАТО в Ираке, численность которой исчисляется сотнями, учит силы безопасности страны по просьбе правительства предотвратить возврат группировки "Исламское государство".

Вслед за НАТО свою миссию по тренировке иракских военных приостановила Швеция.

"Это из-за того, что там сейчас напряженная обстановка. Именно поэтому мы решили сделать перерыв в миссии", - заявила Кристина Сваан, сотрудница отдела информации шведских вооруженных сил, передают шведские СМИ.

Добавим, что Швеция имеет 70 солдат и офицеров в Ираке на американской военной базе в нескольких километрах к северу от Багдада.

А в США тем временем рухнул сайт призывной службы – причиной обвала стало массовое распространение дезинформации и спекуляций на тему Третьей мировой войны.

Обвал сайта произошел через несколько часов после объявления о том, что Касем Сулеймани был убит в результате американского авиаудара по приказу президента Дональда Трампа. Хэштег #WorldWarIII (Третья мировая война) был одним из самых популярных трендов в Twitter в пятницу, передает CNN.

К слову, согласно законодательству США, в случае мобилизации отдельные категории граждан будут обязаны вступить в армию несмотря на то, что в стране с 1973 года служба проходит исключительно на контрактной основе.

Читайте такжеУбийство Сулеймани: Иран готовится к мести, в США к ответу готовыНапомним, ранее президент США Дональд Трамп громогласно заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани был "террористом номер один в мире".

По словам американского президента, Сулеймани "планировал неминуемые нападения" на американцев.

"Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани... Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Мы поймали его с поличным и устранили", - заявил Трамп в видеообращении на своей странице в Фейсбуке.

Также напомним, в ночь на 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.