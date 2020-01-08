Крушение Боинга 737 в Иране: Помпео пообещал Украине помощь

В связи с крушением самолета Боинг 737 США готовы предоставить Украине всю возможную помощь, сообщил Майк Помпео / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео выразил самые глубокие соболезнования семьям и друзьям людей, погибших в Иране в результате крушения самолета Боинг 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины.

Штаты готовы предоставить Украине всю возможную помощь, приводит заявление Помпео Голос Америки.

По данным издания, в заявлении говорится, что США призвали к сотрудничеству в расследовании причин крушения борта Боинг 737 МАУ.

"Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за инцидентом и готовы предоставить Украине всю возможную помощь", - отмечается в заявлении госсекретаря.

Напомним, Боинг 737-800 МАУ потерпел крушение 8 января под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек. Среди жертв 11 человек - граждане Украины.