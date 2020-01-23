Помпео объяснил, почему США помогают Украине

Майк Помпео / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео, который в конце января может посетить Украину с официальным визитом, объяснил, почему Вашингтон поддерживает Киев. По его словам, Штаты помнят свои обязательства в соответсвии с Будапештским меморандумом.

Помпео отметил, что Украина находится "на границе между демократией и тиранией в восточной части Европы".

"Это нация, которая отказалась от своего ядерного оружия в конце холодной войны, и Америка взяла на себя обязательства, которые означали, что мы поможем ей в целом ряде вещей, чтобы украинцы могли оставаться суверенной нацией в безопасности", - заявил Госсекретарь США в интервью Bloomberg.

Он также заявил, что Украина является крупным торговым партнером для США: "Я думаю, что уровень ресурсов, которые мы выделили на этом направлении, отражает уровень нашей заинтересованности".

Помпео сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Украину.

"Да, я собираюсь туда (в Украину, – Главред) попасть. Я планировал это еще раньше. У меня уже была запланирована поездка, но тогда у нас возникли проблемы на Ближнем Востоке, которыми я должен был заниматься. Хотя эти проблемы еще не решены и впереди еще много работы, я планирую вскоре поехать в Украину", - сказал американский чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что Майк Помпео посетит Украину 3 января и встретится с президентом Владимиром Зеленским и двумя министрами - главой Министерства иностранных дел Вадимом Пристайко и главой Минобороны Андреем Загороднюком. Позже СМИ узнали, что госсекретарь США отменил поездку в Украину. Позже в Госдепе заявили, что запланированные официальные визиты госсекретаря США Майка Помпео в ряд стран, в частности, в Украину не состоятся, поскольку чиновнику нужно находиться в Вашингтоне.