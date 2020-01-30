Помпео прибыл с визитом в Украину

Американский чиновник уже сообщил о приземлении в Киеве в соцсети.
Госсекретарь США Майк Помпео вечером 30 января прибыл с официальным визитом в Киев.
"Я рад оказаться сегодня в Киеве. Поддержка США для Украины непоколебима и я намерен подчеркнуть это, когда встречусь с руководством украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнёрства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства", - сообщил он у себя в Twitter.
Американский чиновник в соцсети показал фотографии у трапа самолета, который приземлился в Киеве.
Как ранее сообщалось, встреча президента Украины Владимира Зеленского с Майком Помпео - государственным секретарем США, в Киеве состоится в пятницу, 31 января.
Напомним, Помпео в деталях пояснил, почему США оказывают помощь Украине.