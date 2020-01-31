Брифинг Зеленского и Помпео: о чем говорили президент Украины и госсекретарь США

Владимир Зеленский и Майк Помпео / Офис президента Украины

В пятницу, 31 января, президент Украины Владимир Зеленский провел официальный совместный брифинг для прессы - вместе с госсекретарем США Майком Помпео, прибывшим в Киев накануне.

Глава Госдепа США, помимо всего прочего, акцентировал свое выступление на таких вещах:

Украина - важная страна, сердце Европы. США продолжит поддерживать Украину.

США никогда не признает Крым российским

США выразили поддержку сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом.

США продолжит евроинтеграционные проценты - в том числе, по вступлению Украины в ЕС и НАТО.

Владимир Зеленский свою речь сфокусировал на несколько других вещах:

Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности;

Украина планирует закупать локомотивы у США для Укрзализныци;

Президент Украины надеется, что Вашингтон снимет торговые ограничения на импорт стали;

Зеленский пригласил инвесторов из США добывать газ и нефть в Украине, а также еще вкладывать деньги в инфраструктуру страны;

Он готов на встречу в ближайшее время с президентом Трампом - в случае наличия важного предмета для обсуждения.

Напомним, ранее эксперт Анна Шелест объяснила подоплеку визита Майка Помпео в Киев и как она связана с нынешним положением президента США Дональда Трампа в американском эстеблишменте.