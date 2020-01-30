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"Дрейфуя подальше от России": эксперт рассказал, чего ждать от Помпео в Киеве

30 января 2020, 14:05

По мнению специалиста, небольшое турне госсекретаря Майка Помпео (в которое попала и Украина) можно оценивать вполне однозначно.

Помпео
Майк Помпео / УНИАН

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда рассказал о подоплеке грядущего визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев.

"Помпео, помимо Украины, едет в Беларусь, Казахстан и Узбекистан, то есть в турне по постсоветским республикам. Это часть общей политики Штатов, они стараются поддерживать политические контакты с постсоветскими республиками и налаживать сотрудничество с ними по мере возможности, поскольку это помогает этим странам диверсифицировать свое политическое и иное влияние, дрейфуя подальше от России. А это совпадает с интересами этих государств за счет привлечения других иностранных партнеров. Практически все вышеперечисленные страны стали на путь многовекторности. Поэтому, ясное дело, у США есть свой интерес, чтобы усилить свое влияние за счет желания их элит",  - заявил он.

По мнению Кусы, официальному Киеву не стоит все же преувеличивать значение киевского визита Майка Помпео.

"У Украины также есть определенный интерес по диверсификации своего влияния, вернее, размыть российское влияние другим, например, американским. Но насколько я знаю, за последние 6 лет до каких-то предметных шагов дело не доходило. И вряд ли так произойдет и в этот раз, учитывая новые "вводные", такие как импичмент, проблемные политические отношения, плохую коммуникацию со стороны Украины, и конечно, личной негативной истории с высказываниями Помпео, которые влияют и на восприятие этого визита и на его общее настроение. Сейчас я не вижу предпосылок, чтобы отношения Украины и Штатов ожидал бы какой-то прорыв", - заявил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил вопросы, которые планирует обсудить с государственным секретарем США Майком Помпео.  До этого глава Госдепа США в крайне острой форме одернул главу МИД РФ Сергея Лаврова из-за аннексии Крыма и войны на востоке Украины.

визит Майк Помпео Илия Куса
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