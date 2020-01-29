Визит Помпео в Киев: эксперт объяснила, при чем здесь Трамп

Майк Помпео / УНИАН

Во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев 30 января, официальный Киев будет обсуждать тему американских инвестиций, дополнительной военной помощи, расширения санкций против РФ, визита Владимира Зеленского в Вашингтон и его встрече с Дональдом Трампом.

Соответствующее соощение опубликовал портал Сегодня со ссылкой на эксперта и члена правления "Совета внешней политики "Украинская призма"" Анну Шелест.

"О визите Зеленского в США столько говорят, что уже пришло время сделать хоть какое-то заявление по этому поводу. Хотя на фоне импичмента это тяжело, понимаю, почему американцы это оттягивают. Этот дополнительный шлейф от процедуры, которая сейчас происходит в Сенате, конечно будет накладываться на этот визит. Поэтому, думаю, завтра будет больше закрытых переговоров, чем чего-то на публику", - утверждает она.

По мнению Шелест, для официального Вашингтона визит Майка Помпео в Украину имеет в первую очередь политический окрас - для того, чтобы показать, что сложности в отношениях с Украиной отсутствуют.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео провели детальный телефонный разговор.