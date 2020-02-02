"Раздолбать Украину": Климкин рассказал про "сериал" Путина и войну для Украины

Владимир Путин / Reuters

Главная цель президента Российской Федерации Владимир Путина заключается в том, чтобы войти в историю как руководитель нового государства. По словам бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, "хозяин Кремля" не мечтает видеть себя лидером Госсовета или "верховный правителем".

"Это сериал, который пишет Путин, продюсирует, если хотите. Вот он - продюсер этого. Это Путин. А вот там режиссеры, актеры обычно могут меняться. А цель Путина (вы слышали) исконные украинские земли - это в его понимании? А то, что там идет тотальный дрейф к сталинизму? А то, что там идет виртуальное переписывание истории? А то, что там в результате изменений в российской конституции вообще создается отдельная реальность - цивилизация в цивилизации?", - объяснил Климкин в интервью Радио Свободе.

При этом он отметил, что для Украины такая ситуация означает войну.

"Это означает войну, не обязательно милитарную с Украиной и с той Украиной, как мы ее понимаем, и в контексте попытки легализовать оккупацию Крыма, и то, что они делают вокруг Донбасса, и вообще из-за желания раздолбать Украину. И Путин не мечтает себя видеть каким лидером Госсовета, даже если его и назовут там "верховный правитель" или как там я уже не знаю на русском. Ему это не нужно. Ему нужно стать руководителем и войти в историю какого-то нового государства", - подытожил Климкин.

Как ранее сообщал Главред, экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже завершилась ничьей.