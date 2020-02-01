Помпео очень сильно достало все, что вокруг Украины - Климкин

Климкин заявил, что Помпео достало все вокруг Украины / УНИАН

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, который ранее нашел новую работу, заявил, что госсекретаря США Майка Помпео достало все, что происходит вокруг Украины.

"Вот его достало все, что вокруг Украины. Я так сказал бы, что его (Помпео - ред.) достали не Украина и не украинцы, а все то, что вокруг Украины. И очень сильно достало. А нас, конечно, достает то, что мы сегодня такой негативный фактор США. Мы это будем еще "разруливать" (извините за такой жаргон) годы и годы", - отметил Климкин.

При этом Климкин подчеркнул, что сейчас это для Украины не столько политическая катастрофа, сколько имиджевая.

"Поскольку сейчас среди республиканцев какой рейтинг поддержки у Трампа? Любой республиканец включает телевизор и что? Украина - источник проблем. И не дело только правительства сейчас это подавать. Сейчас это для нас коммуникационная, если хотите, но на самом деле имиджевая катастрофа. Не столь политическая ...", - сказал Климкин в интервью Радио свобода.

Читайте такжеПомпео сделал громкое заявление об отмене санкции против РоссииНапомним, ранее сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео облаял журналистку американского издания NPR Мэри Келли из-за вопроса об увольнении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

"Он кричал на меня примерно столько же, сколько длилось само интервью. Ему не понравилось, что его спрашивали об Украине. Он спросил: "Вы думаете, американцам не безразлична Украина?". Он использовал слово, начинающееся с буквы F**, в этом предложении и многих других. Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я ответила, что да, и он сказал помощникам, чтобы принесли карту мира без надписей. Я показала на карте Украину. Он убрал карту. Он заявил "Люди об этом узнают", - заявила журналистка NPR.