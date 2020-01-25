"Грязный матершинник" Помпео влип в громкий скандал из-за Украины

Помпео влип в скандал перед визитом в Украину / УНИАН

Визит государственного секретаря США Майка Помпео в Украину, запланированный на 30 января, уже омрачился громким скандалом.

По информации, 56-летний Помпео облаял журналистку американского издания NPR Мэри Келли из-за вопроса об увольнении бывшего осла США в Украине Мари Йованович.

Стало известно, что вначале в ходе интервью Помпео заявил, что политика Госдепа США в вопросе Украины за все время его пребывания на должности "была очень прозрачной" и отказался комментировать обвинения в неспособности департамента "решительно защищать Йованович перед лицом политических атак", передает npr.

А вот после вопросов об Украине интервью завершилось, после чего у Мэри Келли состоялся разговор с Помпео не под запись в отдельной комнате.

"Он кричал на меня примерно столько же, сколько длилось само интервью. Ему не понравилось, что его спрашивали об Украине. Он спросил: "Вы думаете, американцам не безразлична Украина?". Он использовал слово, начинающееся с буквы F**, в этом предложении и многих других. Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я ответила, что да, и он сказал помощникам, чтобы принесли карту мира без надписей. Я показала на карте Украину. Он убрал карту. Он заявил "Люди об этом узнают", - заявила журналистка NPR.

At the end of this remarkable exchange, during which @NPRKelly asks @SecPompeo why he hasn't defended Amb. Marie Yovanovitch, the Secretary of State ends the interview: pic.twitter.com/WJkrDsduwH — David Gura (@davidgura) January 24, 2020

Отметим, ругань Помпео наделала шума в Сети.

"Вот что-то мне подсказывает, что в итоге никто так и не смог проверить, верно ведущая указала Украину или нет, потому что и сам Помпео этого не знал )))", - пишет Владимир Корнилов.

"То, что на карте показала, не верю. А то, что Помпео грязный матершинник, очевидно", - добавила некая Олечка.

"Американцам начхать, а вот что Помпею туда зачастил? Видимо, и ведущая хотела об этом спросить, но вопрос оказался уж больно неудобным", - считает некая Алла.

Читайте такжеКрушение Боинга 737 в Иране: Помпео пообещал Украине помощьНапомним, ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский озвучил вопросы, которые планирует обсудить с государственным секретарем США Майком Помпео. По его словам, дискуссия будет касаться энергетики и экономических вопросов.

При этом глава украинского государства подтвердил, что американский госсекретарь прибудет в Украину 30 января.

"С Майком Помпео мы встретимся в Киеве конце января. У нас много тем для обсуждения, среди них... энергетика, экономические вопросы и другие", - цитирует Зеленского.